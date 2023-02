È partito il viaggio del Geolander lungo le strade di San Teodoro per la mappatura tridimensionale del territorio. Munito di videocamere panoramiche e laser scanner, il veicolo sta effettuando in questi giorni le rilevazioni per la nuova toponomastica in tutte le vie del comune gallurese.

Il progetto prosegue il lavoro avviato lo scorso anno dall’Ufficio Anagrafe che ha portato all’aggiornamento della toponomastica e al riordino delle strade del centro urbano e delle frazioni con l’assegnazione di circa 200 nuove vie e piazze. Le scelte sui nuovi nomi assegnati finora sono state fatte secondo un criterio di coerenza con i contesti delle vie vicine e si è optato per il mantenimento dei toponimi tradizionali o che sono scaturiti da tradizioni orali del luogo o dalla consuetudine.

«Tutte le immagini registrate dal Geolander – assicura l’Amministrazione comunale in un comunicato – verranno trattate nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla privacy UE 2016/679 (GDPR), e saranno conservate in luogo presidiato e in nessun caso saranno ceduti a terzi non coinvolti nell’attività». Sarà interamente a carico del Comune anche la regolarizzazione delle posizioni anagrafiche per garantire un corretto allineamento tra banche dati della Pubblica Amministrazione, Ufficio Anagrafe, Motorizzazione Civile, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, secondo lo standard del ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane). Una volta terminato il processo di informatizzazione verrà avviata l’ultima fase del progetto di rinnovo della toponomastica con la fornitura e la posa in opera dei nuovi numeri civici.

