«Un evento unico e indimenticabile, un allenamento di gruppo che trasformerà Palau in una suggestiva palestra a cielo aperto».

Ad annunciare la prima edizione di Palau Vivinfitness, lo Street Workout per tutti, è Fabrizio Aisoni, assessore al Turismo al quale fa eco la delegata agli Eventi, Luisa Pasella: «Un nuovo modo di fare fitness insieme, coniugando l’attività fisica e la musica ai benefici di un percorso urbano alternativo stando immersi nei migliori scenari di Palau».

L’appuntamento, gratuito, è per domenica 19 maggio, ed è realizzato dall'Assessorato al Turismo in collaborazione con il team di Vivinfitness, rappresentato dal trainer, Daniele Perra, e con gli istruttori fitness palaesi: una manifestazione itinerante di fitness outdoor, aperta a tutti, grandi e piccini. Potranno partecipare fino a un massimo di 100 persone.

Il programma propone una camminata veloce (walking dinamico), in pari location del paese, intervallata da stazioni fitness dove si prende parte a sessioni di semplici esercizi, con discipline come ad esempio yoga, pilates, ginnastica funzionale, aerobica, qi gong e altro. Il percorso, di circa 3 km, partirà da Piazza Popoli d'Europa, fronte Municipio, dove dalle ore 9:30 ci sarà la consegna delle cuffie e della maglietta per ogni partecipante.

Alle 10 il fischio di inizio del I° Street Workout Palau alla volta delle successive aree di stazionamento adibite alle varie discipline previste. Il termine della manifestazione è previsto intorno alle 12.00 presso la Piazza Due Palme dove avverranno i saluti finali, i ringraziamenti e la riconsegna delle cuffie. «Un modo sano e naturale per regalare ai partecipanti esperienze indimenticabili», afferma ancora Luisa Pasella.

