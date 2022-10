Esercitazione complessa di ricerca e soccorso, stamattina ad Olbia, coordinata dalla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia e che ha coinvolto vari enti tra cui Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e personale del 118.

L’evento, denominato “AIRSUBSAREX OLBIA 2022”, ha simulato l’attività di ricerca e soccorso di un aeromobile di linea per trasporto passeggeri ammarato nelle acque antistanti Capo Coda Cavallo, durante la tratta Roma Fiumicino-Olbia.

Le operazioni, partite alle 09,30 del mattino, si sono concluse alle 13,30 circa con il recupero di 7 manichini e cinque figuranti (questi ultimi con dei casi clinici da simulare) successivamente trasportati nel luogo di sbarco.

" All’esercitazione seguirà un debriefing - fa sapere la Direzione Marittima - tra tutte le forze in campo per valorizzare al meglio gli esiti dell’esercitazione e lavorare per il continuo miglioramento della risposta operativa in caso di simili evenienze . Questo genere di esercitazioni vengono periodicamente organizzate al fine di testare l’efficienza operativa e la rapidità di intervento della propria organizzazione in operazioni SAR (Search And Rescue), testare l’efficacia delle comunicazioni e il coordinamento con gli altri Enti coinvolti, nonché verificare e implementare le fasi di emergenza per il soccorso ad aeromobile incidentato in mare".

© Riproduzione riservata