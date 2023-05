L’educatore Lorenzo Braina torna in città per una serie di incontri per il supporto alla genitorialità organizzati dall’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Olbia e il centro Crea. Gli appuntamenti partono il 16 maggio al Museo Archeologico e sono dedicati sia ai genitori dei bimbi 0-6 anni sia a chi ha figli in età adolescenziale.

“Lo sguardo della madre. La cura che racconta il mondo”, dalle 16.30 alle 18, è il corso inaugurale rivolto alla fascia dei più piccoli a cui seguirà, dalle 18.30 alle 20, “La comunicazione con l’adolescente. Il coinvolgimento emotivo per comprendersi”.

Con gli stessi orari, il 13 giugno, si parte con “L’abbraccio del padre. Quali padri nel tempo della crisi della norma?”, seguito da “I 5 passi. Per educare un adolescente ed uscirne quasi del tutto sani di mente”. Il ciclo si chiude il 14 giugno con “Perché l’ho detto io: i bambini e la sfida del potere” e “Liberi e dipendenti. L’adolescenza tra usi, abusi e dipendenza”.

«Gli incontri vogliono dare l’occasione a genitori, insegnanti e in genere agli adulti di approfondire le dinamiche della crescita nell’infanzia e nell’adolescenza, per potervi partecipare in maniera costruttiva e consapevole – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra -. Saranno sviluppati temi interessanti e di grande attualità. Ringraziamo il noto esperto Lorenzo Braina per aver aderito all’iniziativa ed invitiamo tutti a partecipare: il tempo dedicato ai nostri figli è sempre speso bene e siamo sicuri che in queste occasioni lo sarà in modo particolare».

