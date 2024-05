La natura, la cultura, lo sport sono elementi che, uniti ad altri, rappresentano l'essenza stessa della vita di ognuno di noi. Quando poi si incontrano palcoscenici fuori dall'ordinario , quale può essere definito l'olivastro millenario di Luras, in località Santu Baltolu, l'atmosfera si fa fiabesca. Anche il nome contribuisce a dare un tocco di magia all' evento: "Corsa Millenaria" che fa da trait d'union e celebra come meglio non si potrebbe il "Patriarca".

Il merito di questo brillante progetto va ascritto all'atletica leggera Luras , che nell'immediatezza dell'idea ha raccolto la disponibilità ed anche il patrocinio dell'amministrazione comunale Lurese, nonchè la collaborazione dei "Fedales classe 88 ", che quest'anno avranno l'onore e l'onere dei festeggiamenti civili della festa patronale dell'ottobre prossimo.

Accennavamo a chi ha organizzato l'evento, ovvero l'atletica Luras: a presiederla è Sebastiano (Nino) Cabras un nome di caratura mondiale nella disciplina della maratona. Egli è stato infatti insignito della prestigiosa "Six Star", la medaglia a 6 stelle che viene consegnata a chi ha partecipato alle sei "Major": Boston, New York, Tokyo, Berlino, Londra e Chicago. Inoltre "Ninetto", così a Luras è conosciuto, ha nel suo personale Palmares tantissime altre partecipazioni in giro per il mondo. Anch'egli appartiene a quello stuolo di Luresi che nei campi più disparati (appunto sport, scienza , medicina, carriera diplomatica e tanto altro) hanno portato con onore ed orgoglio , in tutto il globo , il nome di Luras. Concludiamo dicendo che la corsa sarà sia competitiva (con la partecipazione di iscritti Fidal sia Sardi che d'oltre Tirreno, ma anche stranieri), che non competitiva, una semplice camminata all'aperto. L'appuntamento è per domenica 19 Maggio.

