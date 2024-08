È iniziata oggi, con la novena “Festa Manna” con la quale si celebra la Madonna di Luogosanto. Ma quest’anno si celebra anche il 70° anniversario dell’incoronazione di Nostra Signora di Luogosanto, Regina di Gallura: era il 1954. «Si tratta di una ricorrenza importantissima per gli abitanti di Luogosanto e dell’intera Gallura». commenta Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto. «Il nostro santuario è venerato da secoli da tutti i galluresi: l’incoronazione rappresenta la massima esaltazione di fede con un sentimento che è molto vivo nella popolazione e che riunisce e accomuna l’intera comunità religiosa».

Il Vespro con il rito del fuoco, l’accensione e l’offerta dei ceri votivi – in programma l’ultimo giorno di novena – introducono il momento più significativo delle celebrazioni in onore di Nostra Signora di Luogosanto e che domenica 8 settembre richiameranno centinaia di fedeli nella piazza della Basilica e nelle vie centrali del paese per partecipare alla consegna dei vessilli, alla processione con il simulacro della Vergine Maria e alla messa presieduta dal Vescovo di Tempio-Ampurias, Roberto Fornaciari. La 796^ edizione della festa presenta – come da tradizione- un ricco programma, dal 30 agosto al 9 settembre con un ultimo appuntamento il 15 settembre, che contempla gli spettacoli, le processioni, il caracollo e i riti dei giorni fondamentali della festa.

Per il Comitato Fidali 1980 un onore e un onere importanti: «La risposta del paese e della Gallura in generale – spiega Iris Gori, presidente del Comitato – è sempre più importante e richiede molto impegno. La Madonna di Luogosanto è un simbolo di fede molto sentito e commuove il sentimento di partecipazione di tutte le comunità coinvolte che contribuiscono alla riuscita dell’evento». Tra gli eventi (concerti, parate, balli, lotterie e altro), sabato 7 settembre in piazza Incoronazione si esibiranno i Dreams of Rock ed Emanuela Aureli Show. Domenica 8 settembre, alle 19:15, in piazza della basilica si terrà il concerto della Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus e successivamente, alle 22, in piazza Incoronazione ancora musica con 80 voglia dei 90, DJ Chris Loi. E sarà la stessa piazza ad ospitare l’artista di punta della manifestazione, il cantante di fama nazionale Fred De Palma di scena, sempre domenica 8 settembre.

