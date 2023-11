Non è mai troppo presto per dare il via alle festività natalizie e Loiri Porto San Paolo batte tutti sul tempo organizzando, per sabato 2 dicembre, il consueto pranzo di Natale in onore dell’anziano. Una grande grande festa di paese, che si svolgerà nella palestra comunale di Loiri a partire dalle ore 10, che come ogni anno è dedicata alle colonne portanti della comunità loirese e ai bambini.

L’appuntamento, organizzato dal settore Servizi Sociali del Comune in collaborazione con la cooperativa il Piccolo Principe, si è andato consolidando di anno in anno divenendo un momento irrinunciabile del calendario degli eventi natalizi ed è sempre molto atteso dai cittadini della terza età che vivono nel centro gallurese.

Dopo l’accoglienza, alle ore 10.30 ci sarà la messa celebrata da Don Andrea Raffatellu e Don Clement Esang Nkereuwem, accompagnata dalle voci dei bambini del Coro di San Nicola e dalla loro Maestra Raimonda Fiori. A seguire sarà organizzata la lotteria con l’arrivo di Babbo Natale e alle ore 13 si terrà il pranzo. Dalle 14.30 in poi la festa proseguirà per il resto del pomeriggio con l’intrattenimento musicale di Tore Nieddu.

