Già da ora è possibile prenotare al n. 3477284654 le Uova di Pasqua AIL; lo comunica Claudio Ciucci, segretario di Sportisola, l'associazione che dal 2017 supporta AIL Sassari nella vendita e nella consegna delle Uova di Pasqua AIL (e delle Stelle di Natale). Sportisola sarà presente in Piazza Comando nei giorni 24-25-26 marzo con le uova solidali al latte o al cioccolato.

«Quest'anno, come sempre, i volontari confideranno nel gran cuore dei maddalenini per aiutare l’associazione nazionale che aiuta i malati di leucemia, mielomi e linfomi. L’intero ricavato - informa sempre l'associazione maddalenina - verrà devoluto alla sezione sarda di AIL Sassari che, grazie all’aiuto dei donatori, potrà: sostenere la Casa alloggio AIL, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi socio-assistenziali per le famiglie in difficoltà; sostenere la ricerca scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori; supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari; portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità».

© Riproduzione riservata