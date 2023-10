Ci saranno la Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno e la Nave Idrografica Magnaghi, ormeggiata in banchina, a solennizzare il giuramento di 147 Volontari in Ferma Iniziale, cerimonia che dopo anni non si svolgerà al chiuso della Caserma Bastianini ma nella pubblica e grande Piazza Umberto I.

Un evento, quello di venerdì 27 ottobre, a partire dalle 11, che vedrà la presenza delle autorità militari e civili, e di tanti familiari che da ogni parte d’Italia giungeranno a La Maddalena per assistere a questo importante iniziale momento della carriera con le stellette dei loro giovani congiunti.

Dei 147 volontari, 48 sono donne, e sono giunti presso la Scuola Sottufficiali di La Maddalena il 18 settembre scorso per la frequenza del corso di formazione basico della durata di 8 settimane, terminato il quale saranno avviati agli iter di specializzazione previsti per le categorie (Nocchieri, Tecnici di Macchina, Nocchieri di Porto) di appartenenza.

Per l’occasione, il 26 ottobre alle 17:30, nello storico “Palco della Musica” di Piazza Umberto I, recentemente restaurato, si terrà il concerto della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno mentre la Nave Idrografica Magnaghi, ormeggiata alla Banchina Zonza, sarà aperta alle visite della popolazione il 27 ottobre dalle 15 alle 18.

