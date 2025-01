Si sono organizzati nelle diverse parrocchie della Gallura e dell’Anglona, i ragazzi dell’Azione Cattolica, e questa mattina sono attesi in molti, a Calanginaus, per partecipare alla “Festa della Pace”, organizzata appunto dall’ ACR, delegato della quale è don Davide Mela, olbiese di nascita e parroco di Viddalba; un incontro questo, una testimonianza che in questi nostri tempi assume un significato ed una importanza particolari, considerati i venti di guerra, vicini e lontani (e col rischio che si allarghino) che impensieriscono non poco.

Ad accogliere i partecipanti sarà il nuovo parroco di Calangianus e vicario vescovile, don Andrea Domanski, nella palestra delle Scuole Medie. Un impegno forte, dal punto di vista organizzativo, da parte dei parrocchiani di Santa Giusta. Il programma prevede, alle ore 11:00, l’inizio della Marcia, con cartelloni e striscioni variopinti, che partirà da Piazza Convento per raggiungere la Chiesa parrocchiale di Santa Giusta dove, alle ore 12:00, sarà celebrata la Messa, presieduta dal vescovo, mons. Roberto Fornaciari. Ogni parrocchia presente leggerà, durante la Messa, con un proprio rappresentante, un’intenzione di preghiera per la pace. Al termine della funzione i partecipanti ritorneranno presso la palestra delle Scuole Medie per la condivisione del pranzo al sacco. La giornata si chiuderà alle 15:00. La giornata di oggi ha per titolo “La Pace in Azione”, che è un invito a tutti, a cominciare dai giovani, ad essere attori, promotori, testimoni di pace.

© Riproduzione riservata