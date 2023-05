Tre persone nei guai a Cagliari e a Guspini per furto.

I carabinieri della compagnia del capoluogo hanno sorpreso uno straniero di 26 anni mentre, in una via del centro, tentava di rubare un’auto. I militari lo hanno visto all’interno dell’abitacolo, era in possesso di un piede di porco. L’arresto è stato convalidato.

I carabinieri della stazione di Villanova, invece, dopo la denuncia relativa al furto di un costoso monopattino elettrico, sono risaliti all’autore del gesto, denunciandolo a piede libero. Il mezzo è stato restituito al proprietario.

Un altro arresto è avvenuto a Guspini. A finire in manette un 42enne che ieri sera è entrato in una struttura ricettiva del posto portando via 230 euro dalla cassa della hall e capi di abbigliamento in esposizione per un valore di 3mila euro. La refurtiva è stata ritrovata nell’abitazione dell’uomo.

