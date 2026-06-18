Fronte comune contro la tasse europea sulle emissioni: «Un danno per i trasporti via mare»A Cagliari un convegno per fare il punto sulla Ets. Tra gli ospiti il governatore della Liguria Marco Bucci
Una «tassa odiosa», che grava pesantemente sul costo dei trasporti marittimi, incide sui gap dell’insularità e riduce la competitività delle imprese.
Si parla dell’Ets (Emission Trading System), la tassa europea sulle emissioni, al convegno organizzato oggi dai Riformatori sardi “Costi e Ets: il mare ci separa sempre di più”, tra gli ospiti il presidente della Liguria Marco Bucci.
L’obiettivo è fare asse tra le Regioni, per spingere a una revisione del sistema e abbattere la tassa, perché la continuità territoriale delle merci sia pienamente realizzata.