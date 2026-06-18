Una «tassa odiosa», che grava pesantemente sul costo dei trasporti marittimi, incide sui gap dell’insularità e riduce la competitività delle imprese.

Si parla dell’Ets (Emission Trading System), la tassa europea sulle emissioni, al convegno organizzato oggi dai Riformatori sardi “Costi e Ets: il mare ci separa sempre di più”, tra gli ospiti il presidente della Liguria Marco Bucci.

L’obiettivo è fare asse tra le Regioni, per spingere a una revisione del sistema e abbattere la tassa, perché la continuità territoriale delle merci sia pienamente realizzata.

Marco Bucci presidente della Regione Liguria. Intervista di Cristina Cossu

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