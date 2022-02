Cambia l’ordine del giorno in Consiglio regionale dove oggi, a partire dalle 17, era in programma la discussione della Finanziaria 2022.

Secondo quanto trapela dalla riunione dei capigruppo, prima di tutto si voterà per approvare il secondo mese di esercizio provvisorio. Dopodiché, approderà in Aula con la procedura d’urgenza una leggina per prorogare il fermo pesca dei ricci di mare al 14 aprile. A fine serata saranno lette le relazioni di maggioranza e minoranza alla manovra.

Relatori saranno rispettivamente il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru e il vice Cesare Moriconi.



© Riproduzione riservata