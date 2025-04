Ultimi sei articoli ancora da discutere. Il via libera finale alla manovra 2025 da dieci miliardi di euro è atteso per stasera.

Stamattina l’Aula sta esaminando l’articolo 8 sui trasporti. Ed è polemica sui trenta milioni di euro destinati dalla Giunta al potenziamento del ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi. «Ancora non si capisce a cosa servano», ha detto Fausto Piga di FdI nel suo intervento. Le altre voci importanti: 23 milioni per la continuità aerea, 29 milioni per l’Arst per due treni a idrogeno.

Ancora sugli aeroporti, per Alessandro Sorgia della Lega «sarebbe stato auspicabile dedicare una seduta solo per lo stanziamento di questi 30 milioni».

Nel pomeriggio l’Aula si dedicherà agli stanziamenti su turismo e cultura. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato intorno alle 20. Sempre che l’accordo tra schieramenti regga. Poco fa, per dire, dopo uno screzio in Aula tra Alessandro Solinas (M5S) e Franco Mula (FdI), il capogruppo di FdI Paolo Truzzu ha annunciato la richiesta del voto elettronico per tutti gli emendamenti.

© Riproduzione riservata