Giornata intensa per la macchina antincendio regionale: sono stati 21 gli incendi segnalati oggi in tutta la Sardegna, di cui quattro hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale.

Tra gli interventi più rilevanti, si segnala un incendio boschivo e rurale nelle campagne di Norbello, in località Montigu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Forestale di Oristano, con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Sul posto anche due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sedilo e Abbasanta.

Un altro rogo ha interessatole camagne nel comune di Nurri, in località Guzzini. L’intervento è stato gestito dalla Stazione forestale di Isili, con l’ausilio di due elicotteri decollati dalle basi di Fenosu e Villasalto. A terra hanno operato quattro squadre Forestas, provenienti dai cantieri di Villanovatulo, Isili, Nurallao e Seulo, insieme ai volontari di Orroli e Isili.

Un terzo incendio ha colpito la zona di Sitziddiri, nel territorio di Gesico. Le operazioni sono state dirette dalla Forestale di Senorbì, con il contributo di un elicottero della base di Villasalto. Impegnati anche una squadra Forestas del cantiere di Senorbì e i volontari locali.

Infine, è ancora in corso l’intervento per spegnere un incendio rurale divampato in località Riu Su Rettori, nell’agro di Nuraminis. Le operazioni sono sotto il coordinamento della Stazione forestale di Dolianova, con il supporto aereo proveniente dalla base di Fenosu.

