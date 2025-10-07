Prima convocata per mercoledì 9 ottobre e poi rinviata, la prima riunione del Consiglio comunale sotto la guida del nuovo presidente Vincenzo Pinna, con all'ordine del giorno un unico punto: l'acquisizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico. Si tratta di regolarizzare una situazione aperta da oltre 40 anni, della vicenda riguardante il campeggio di Turas, chiuso da anni.

Una recente sentenza della corte d'appello di Cagliari ha accolto infatti il ricorso della società Pfp, proprietaria dei terreni disponendo il pagamento di un milione 256 mila euro per l'area occupata nel 1985.

Il campeggio, attivo per anni, fu poi abbandonato. Nel frattempo, la zona è stata classificata come Hi4, fascia di pericolosità idraulica molto elevata, rendendone l'utilizzo quasi impossibile.

Il Comune aveva stimato un indennizzo di 142 mila euro, ritenuto incongruo dai privati. Il perito nominato dalla Corte ha rivalutato l'area e stabilito il valore finale.

