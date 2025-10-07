Appuntamento sabato a Maracalagonis con la Festa delle birre artigianali. Organizza la Pro Loco che propone diversi birrifici artigianali della Sardegna.

Un “Mara beer fest”, annunciato per «vivere un’esperienza unica tra profumi, sapori e divertimento.

Previsti tra l’altro, una selezione di birre artigianali locali e nazionali da gustare e stand gastronomici con piatti tipici e street food da abbinare alle birre. Ma anche musica live, spettacoli e tanto intrattenimento per tutte le età.

L’appuntamento è alle ore 20 di sabato 11 ottobre nel parcheggio antistante il Palazzetto dello sport, nella zona sportiva alla periferia del paese.

