Il Comune di Santa Teresa Gallura apre le manifestazioni d’interesse per l’organizzazione della nuova stagione cinematografica 2025/2026 presso il Cine–teatro Nelson Mandela, con possibilità di rinnovo per un’altra annualità.

L’iniziativa mira a offrire ai cittadini e alle famiglie residenti e non un punto di incontro culturale e di svago durante la stagione autunnale e invernale, nell’ambito della valorizzazione del Mandela quale luogo di cultura e partecipazione, e proseguendo un percorso avviato nel 2013 e sempre ben accolto dalla comunità finalizzato, scrive l’Amministrazione comunale, «a dare risposta ai bisogni intellettuali e formativi, sostenendo la continua crescita culturale, sociale ed economica della comunità, la quale risponde sempre favorevolmente alle proposte di attività culturali e di intrattenimento».

Il servizio prevede la completa gestione della rassegna, dalle proiezioni alla promozione, con formula “chiavi in mano”. Le attività si svolgeranno dal 31 ottobre 2025 al 26 aprile 2026, ogni venerdì, sabato e domenica ad eccezione del periodo natalizio. Il programma comprenderà film di recente uscita, eventi gratuiti, proiezioni dedicate ai bambini e matinée per le scuole. L’avviso ha finalità esplorativa e non costituisce gara pubblica. Le manifestazioni d’interesse devono essere inviate entro le ore 13:00 del 22 ottobre 2025 all’indirizzo PEC protocollo@pec.comunestg.it

