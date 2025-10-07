Doveva essere un semplice sit-in, un momento di raccoglimento e testimonianza silenziosa, ma si è presto trasformato in un corteo per le vie del centro cittadino.

Anche questa sera, alcuni attivisti pro-Palestina si sono radunati a Cagliari per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza, sfilando al grido di "Palestina Libera, Gaza Libera".

Il raduno è partito con poche decine di persone, da piazza Costituzione, ma il numero dei partecipanti è cresciuto nel corso della serata, quando diversi cittadini, in piazza Garaibaldi, si sono uniti spontaneamente alla manifestazione.

La protesta si sta svolgendo in modo pacifico, ma con toni accesi e determinati. Dopo aver attraversato via Sonnino, sono ora in via Roma dove c’è stato anche il lancio di qualche fumogeno.

Gli attivisti hanno ribadito la loro posizione contro le violenze in Medio Oriente, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Intanto per domani sera, in concomitanza con l’arrivo della Freedom Flotilla a Gaza, è in programma un’altra manifestazione nelle vie cittadine.

