Energia e reti intelligenti: Sardegna Ricerche stanzia 1.500.000 euro per l'innovazione collaborativa. Pubblicato l'avviso per la raccolta di proposte sulla Piattaforma Energie rinnovabili con l'obiettivo di selezionare progetti capaci di contribuire alla realizzazione di apparati e strumenti sperimentali avanzati, come prototipi, impianti pilota, dimostratori e soluzioni di simulazione, testing e validazione, da localizzare a Macchiareddu.

«Con questo bando inauguriamo un modello di sostegno al territorio che supera la logica del finanziamento a pioggia», ha dichiarato la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori.

«La nostra priorità è creare un’infrastruttura di ricerca viva», aggiunge, «Sardegna Ricerche acquisirà direttamente tecnologie e apparati d'avanguardia, individuati grazie al contributo di aziende e centri di ricerca, per metterli concretamente a disposizione delle nostre imprese. Vogliamo che la Piattaforma di Macchiareddu diventi un vero hub dell'innovazione collaborativa, dove la sperimentazione su prototipi e impianti pilota possa accelerare la transizione energetica della Sardegna, trasformando le idee in soluzioni industriali pronte per il mercato».

Le proposte potranno avere una dimensione finanziaria massima pari a 1.500.000 euro e una durata compresa tra 6 e 36 mesi. Dopo le valutazioni, sarà pubblicato un nuovo avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse delle MPMI locali rispetto alle proposte selezionate. Sulla base di questo processo saranno individuati i Progetti di Innovazione Collaborativa da attivare, con l’adesione formale delle imprese locali interessate.

L’iniziativa riguarda l’area di specializzazione “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia” della S3 regionale e si concentra in particolare sulle tecnologie per la transizione energetica e rientra nell’ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027, Azione 1.1.1, dedicata al rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca e al supporto dell’attività di ricerca delle imprese nei settori della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

La Piattaforma Energie rinnovabili si conferma così come un’infrastruttura strategica per la Sardegna, chiamata a svolgere un ruolo centrale nella sperimentazione e nella diffusione di soluzioni innovative per la transizione energetica.

Attraverso questo avviso, Sardegna Ricerche punta a rafforzare la collaborazione tra ricerca, imprese e operatori tecnologici, favorendo la costruzione di un patrimonio condiviso di competenze, strumenti e infrastrutture a servizio del territorio.

Le domande potranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 3 luglio 2026.

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