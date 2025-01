È morto Gianfranco Scalas, generale dell'Esercito in pensione, leader politico di Fortza Paris. Per anni è stato il portavoce dell'Esercito nelle varie missioni di pace, fondatore e leader del gruppo politico Forza Paris e attento conoscitore del mondo delle tradizioni popolari, conosciuto in tutta l'isola e soprattutto negli ambienti giornalistici sardi e nazionali.

È morto stamattina al Policlinico di Monserrato, dove era ricoverato. Gianfranco Scalas aveva 74 anni.

