Un’altra domenica di gravi incidenti sulle strade della Sardegna.

Poco dopo le 15 sulla direttrice che collega Bosa ad Alghero un centauro di 30 anni, residente a Sassari, è uscito di strada con la moto mentre percorreva la panoramica, riportando un grave trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e l'equipe medica dell’elisoccorso che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l’uomo in ospedale a Cagliari.

Elisoccorso in azione anche sulla 131 Dcn tra Siniscola e Nuoro, dove si è verificato un incidente con feriti. Il più grave è stato portato in volo all’ospedale. Nel tratto in questione si sono formate lunghe code (VIDEO).

