“Separare per unire. Tra giusto processo, autonomia e indipendenza della Magistratura”. È il tema al centro del Consiglio nazionale dell’Aiga, l’Associazione italiana giovani avvocati, in programma domani (dalle 15) e sabato (dalle 9.30) al Caesar’s Hotel di Cagliari. Come sottolinea il presidente della sezione di Cagliari, l’avvocato Fausto Trogu, «è la prima volta che Aiga sceglie la Sardegna per ospitare il Consiglio direttivo nazionale, evento più importante dopo il congresso».

Aiga, per iscritti e per i ruoli ricoperti dagli associati nelle diverse istituzioni di autogoverno dell’Avvocatura, è l’associazione di avvocati e praticanti avvocati maggiormente rappresentativa in Italia. Sono stati invitati a partecipare tutti i capi degli uffici giudiziari di Distretto, i parlamentari eletti in Sardegna, il sottosegretario alla Giustizia, autorità e rappresentanti dell’Avvocatura.

(Unioneonline)

