Ci risiamo.

Poco tempo fa, ci era cascato Federico Buffa, celeberrimo giornalista e scrittore: «A Carbonia sono così arretrati che non si vede neanche la televisione».

Puntuale la bufera social e le scuse. La solita storia.

Adesso Diego Abatantuono, ancor più famoso attore e comico, ricorda un Milan-Cagliari 0-1 della sua giovinezza festeggiato dai tifosi sardi con sorrisi che «evidenziavano i denti cariati». Negli stadi ero abituato a sentire il classico “pecorai”, non allusioni ai denti marci.

Il fatto è che la Sardegna è spesso bersaglio di ironie becere da parte di personaggi alla ricerca di un facile consenso degli idioti che circolano sui social.

Salvo poi trascorrere lunghi e felici periodi di vacanza in Sardegna, godendosi la bellezza della natura, la cultura, la storia, la cucina e l’ospitalità dell’Isola.

Sarebbe ora di indignarsi anche se, ne sono certo, la prossima volta che Abatantuono trascorrerà le vacanze in uno dei tanti paradisi che la nostra Isola offre, sarà accolto dalla nostra proverbiale ospitalità, con tanto di sorriso a 32 denti, nonostante la sua protesi dentaria instabile.

Ivan Paone

