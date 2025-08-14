È necessario aspettare la conferma dell'Istituto superiore della sanità, ma la Asl 5 di Oristano ha già preso atto di una prima verifica da parte dell'istituto zooprofilatico: c’è di un caso di dermatite nodulare bovina in un allevamento di Cuglieri.

La malattia infettiva virale che colpisce esclusivamente i ruminanti e non è trasmissibile all'uomo rappresenta ormai un’emergenza per il settore zootecnico. Le vaccinazioni vanno avanti anche in provincia, ma per la Asl bisogna accelerare.

Il caso di Cuglieri – con 26 capi – risulta essere il primo lontano dalla zona nella quale la malattia si è manifestata per la prima volta. Tutti focolai risultavano circoscritti tra Orani, Orotelli, Onifai e centri limitrofi, con “puntate” tra Benetutti, Padru e Bottidda.

