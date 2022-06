"Pronto, L’Unione Sarda.it.? Vorrei segnalare disagi e attese infinite per un gruppo di sardi – circa 50 viaggiatori, tra cui anziani e famiglie con bambini – all’aeroporto di Nizza”.

A raccontare l’odissea è Walter, uno dei malcapitati viaggiatori: “Dovevamo decollare per Cagliari ieri sera (lunedì, ndr) con il volo Volotea V72754 delle 21.20, ma l’aereo è stato prima posticipato e poi, alle 23, definitivamente annullato. Il tutto senza che potessimo avere spiegazioni”.

Tutto rimandato al giorno dopo, dunque. “Ci è stata trovata una sistemazione per la notte. Peccato però che il bus che ci hanno messo a disposizione ci ha solo portato da un terminal all’altro, poi abbiamo fatto 50 minuti di strada a piedi per raggiungere l’hotel, salvo scoprire che era quello sbagliato. Per fortuna il personale dell’albergo, gentilissimo e impietosito, ci ha accompagnato a quattro a quattro in macchina, fino all’hotel giusto, dove siamo arrivati alle 3 di notte”.

Stamattina, nuova convocazioni in aeroporto per la sospirata partenza per Cagliari. Orario previsto: 12.45. Ma poi è arrivata, di nuovo, la doccia fredda: volo delayed. Retardé. Di nuovo posticipato.

"E così siamo qui, ancora in attesa, ad aspettare, senza sapere quando e se potremo finalmente rientrare”.

