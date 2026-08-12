Dal grande caldo all’allerta maltempo: «Sardegna orientale, possibili forti temporali»Avviso di criticità diramato dalla Protezione civile regionale
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Dopo il grande caldo arriva l’allerta per le piogge forti. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità per rischio temporali, di colore giallo, che interessa tutti i settori orientali dell’Isola tranne la Gallura.
Il periodo considerato critico va dalle 12 alle 18 di domani, giovedì 13 agosto.
Il servizio meteorologico dell’Arpas fa sapere che si prevedono «cielo sereno con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi» associati «a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati».
Sono considerati inoltre «possibili isolati temporali forti in prossimità dei rilievi del settore orientale».
Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo, le massime senza variazioni di rilievo.
(Unioneonline)