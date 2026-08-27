Dai 19,8 gradi a Viillanova Strisaili, 850 metri sul livello del mare tra i monti dell'Ogliastra, ai 25,6 di Nuoro (554 metri sul livello del mare) sino ad arrivare ai 29,2 gradi di Cagliari per poi superare il picco dei 30 gradi ad Alghero (30,9) e Stintino, con 33,2 gradi.

Sono queste le temperature, rilevate questa notte, dalle stazioni della rete dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna. Minime che sembrano massime giornaliere in queste notti ormai tropicali dell'estate 2026 sull'Isola.

E tra stanotte e domani, secondo il bollettino della protezione civile, si potrebbe assistere a nuovi record di caldo. E per sfuggire all'afa non basta più rifugiarsi in mare, dove - anche qui - le temperature fanno segnare livelli elevati. Secondo le quattro stazioni della rete mareografica nazionale dell'Ispra, ieri notte attorno a mezzanotte a Carloforte l'acqua ha toccato i 30,2 gradi per poi riscendere oggi a 29,9.

Bollente anche il mare sulla costa orientale: ad Arbatax 29,8 alle 24, 29,7 nel pomeriggio di oggi. Più "fresco", ma poco sotto i 29 gradi il mare a Cagliari e Porto Torres.

(Unioneonline/A.D.)

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