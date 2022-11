Un ventenne disoccupato di Cuglieri è stato denunciato dai Carabinieri per tentato incendio aggravato.

L’episodio risale alla notte del 5 settembre scorso, quando il giovane aveva cercato di dare fuoco all’auto di proprietà di un operaio, parcheggiata nella piazza del paese. Subito dopo si era allontanato coprendosi il viso con il cappuccio della felpa e un paio di occhiali da sole. Il proprietario della Dacia Duster era subito intervenuto per spegnere le fiamme, ma il mezzo aveva riportato grossi danni.

Immediata la segnalazione ai carabinieri della stazione, con le indagini dei militari che hanno consentito di raccogliere numerosi elementi e individuare il ventenne come il responsabile dell’incendio, innescato per futili motivi (visto che il giovane non aveva mai avuto alcun tipo di screzio con il proprietario della macchina). Da qui la denuncia per tentato incendio aggravato.

