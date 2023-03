La Sardegna piange un’altra vittima del Covid, si tratta di una donna di 72 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Lo fa sapere nel suo consueto bollettino quotidiano l’Unità di crisi della Regione.

Sono 46 i casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 43 diagnosticati con antigenico, su 772 tamponi processati.

I pazienti in terapia intensiva sono 3, +1 rispetto al dato di ieri. In calo invece quelli ricoverati in area medica, sono 117, -5 nelle ultime 24 ore.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 3.354, -1 rispetto al dato dell’ultimo bollettino.

(Unioneonline/L)

