Cala la pressione dei malati Covid sulle terapie intensive dell’Isola.

In base al monitoraggio Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area critica da parte di pazienti con Covid-19 scende in Sardegna di due punti percentuali, al 9%.

Stabile, invece, al 21%, l’occupazione dei letti nei reparti di area medica. Un anno fa i dati parlavano di un’occupazione all’11% nelle terapie intensive e al 12% nei reparti ordinari, evidenza della contagiosità elevata dei nuovi contagi da Omicron e Omicron 2.

In Italia situazione stabile nelle intensive, con un dato medio a livello di Paese al 5%. In area medica invece dati ancora in crescita al 14% (+1%).

