Raddoppia il numero di pazienti in terapia intensiva ricoverati in Sardegna.

Il dato emerge dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale, che registra anche un aumento delle persone ricoverate in area medica.

Sono 650 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore, 618 dei quali sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Ieri erano stati 723. Con 2.415 tamponi effettuati, il tasso di positività sfiora il 27% attestandosi al 26,9%, in crescita rispetto al 22% di ieri.

C’è anche una vittima, un uomo di 76 anni residente nella provincia di Sassari.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, +3 rispetto al dato di ieri. In area medica si trovano invece 65 persone positive al virus, tre in più nelle ultime 24 ore.

Aumentano anche i sardi positivi al virus in isolamento domiciliare, che sono 5.527 (+282).

(Unioneonline/L)

