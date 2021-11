Il nord dell'Isola torna a essere l'epicentro delle infezioni da Covid-19.

Dopo il focolaio acceso col rientro dei pellegrini da Medjugorje, Sassari e la Gallura sono alle prese con un altro cluster esploso al rientro di una comitiva dal Veneto.

Catena di infezioni anche in Ogliastra, a Lanusei: tre finora i casi positivi dopo un corso di cucito, mentre è atteso il referto di trenta tamponi. A Tortolì una vittima, una donna di 95 anni. Ats è in allerta in tutta la regione, ma è il focolaio del dopo-Medjugorje che più preoccupa.

Il sequenziamento dei tamponi, in corso nel laboratorio dell'Aou di Sassari, dirà se la variante è Delta o se, magari, è arrivata anche Delta Plus, secondo alcuni esperti più contagiosa della sorella maggiore. Cosa può essere successo? “In teoria, a parte le misure che tutti siamo tenuti a rispettare, basterebbero Green pass e documenti validi - dice Tore Acca, presidente regionale dell'Oftal, l'associazione che accompagna malati e disabili a Lourdes -. Il punto, però, è che purtroppo il rischio può insinuarsi proprio nelle falle della legge, ed è per questo che chi vuole partecipare a un nostro pellegrinaggio deve essere prima di tutto vaccinato”.

STRETTA SUL PASS – Niente lasciapassare verde con i test rapidi, che per larga parte danno esiti sbagliati. La stretta sul Green pass è una delle misure al vaglio del governo per contenere la crescita dei contagi.

Lo stesso Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, sottolinea: “Il tampone antigenico presenta un 30% di falsi negativi e dà un falso senso di sicurezza, specie con la variante Delta”. Con lui Donato Greco, epidemiologo e membro del Cts: “I test antigenici sono l'anello debole della catena. Prima o poi si dovrà pensare di abolirli”.

A Cagliari dal 15 maggio è allestito un punto, all'interno della stazione ferroviaria, dove è possibile fare i test antigenici gratuitamente. Mesi prima quindi che venisse riscontrata questa alta percentuale di errore. L'iniziativa terminerà il 31 dicembre ed è probabile che non venga prorogata.

