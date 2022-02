Continua l'altalena di casi da Covid-19 in Sardegna dove, dopo un miglioramento della situazione nella settimana precedente, si assiste tra il 2 e l'8 febbraio e secondo i dati Gimbe ad un nuovo peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (1.855 rispetto ai 1.425 dell'ultima rilevazione) con, anche, un aumento dei nuovi casi del 104,4% rispetto alla settimana precedente.

Un incremento che si ritrova stavolta non più nel centro Sardegna, ma nel meridione dell'Isola con la città metropolitana di Cagliari e il Sud Sardegna che triplicano i casi per 100mila abitanti, da 379 a 1.175 per la prima, e da 328 a 1.103 per la seconda provincia.

Nuoro scende da 1.067 a 861. Raddoppiano a Sassari, da 341 a 759, e crescono a Oristano, da 579 a 680.

Resta alta la pressione sui reparti ospedalieri e rimane sopra soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (25,5%) e in terapia intensiva (13,7%).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata