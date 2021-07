282 nuovi casi di coronavirus si registrano in Sardegna nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione, insieme a un ulteriore decesso (un 92enne residente nella Città metropolitana di Cagliari).

Da inizio emergenza, quindi, il totale dei positivi tocca quota 60.597, le vittime sono 1.498; i guariti 55.382.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.638 (+222).

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (uno in meno rispetto a ieri), quelli in area medica 70 (+6).

I tamponi eseguiti sono stati 2.967. Il rapporto positivi-tamponi segna un dato del 9,5 per cento.

(Unioneonline/s.s.)

