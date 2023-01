Altri 179 casi di Covid, di cui 143 diagnosticati con tampone antigenico, e nessun nuovo decesso in Sardegna.

Sono i dati contenuti nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi regionale, 1.323 i tamponi complessivamente effettuati nelle ultime 24 ore.

In terapia intensiva restano 6 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. In calo di un’unità anche le persone ricoverata in area medica, che scendono sotto quota 100 (sono 99).

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 3.967, 117 in meno nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata