Contagi e ricoveri Covid in calo in Sardegna, ma anche oggi si registra un numero significativo di decessi, 6 nelle ultime 24 ore.

Con poco meno di 10mila tamponi eseguiti, il tasso di positività scende dal 12% al 10,3%.

Ecco il bollettino sull’epidemia nell’Isola, diffuso dalla Regione domenica 20 febbraio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 976 (ieri 1.355, ndr)ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 769 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9444 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (-2).

I pazienti ricoverati in area medica sono 369 (-2).

35776 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 3).

Si registrano 6 decessi (ieri 5 vittime, ndr): 1 donna di 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 86 e una di 93 anni e 2 uomini di 85 e 89 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari”.

In base ai nuovi dati, salgono a 165.967 i casi totali registrati in Sardegna da inizio pandemia, mentre le vittime totali mietute dal virus nell’Isola in questi due anni di emergenza si aggiornano a 1.990.

