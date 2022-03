Il Covid non molla la presa sull’Isola. Sono quasi 3mila, per la precisione 2.951, i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16.937 tamponi, con una positività al 17,42%.

Si registrano, purtroppo, anche altri 10 morti: una donna di 85 anni e quattro uomini di 73, 81, 88 e 91 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 93 anni e un uomo di 78 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, due donne di 95 e 98 anni e un uomo di 95 anni, residenti nella provincia di Oristano.

In aumento i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che si aggiornano a 23 (+ 2). In crescita anche i pazienti ricoverati in area medica, ad oggi 325 (+ 3).

A quota 30.541 i casi di isolamento domiciliare (+ 369).

