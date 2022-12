Nelle ultime 24 ore in Sardegna sono stati registrati 361 nuovi casi di positività al Covid-19, e c’è anche una nuova vittima, nella Asl di Cagliari.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 2.305.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (uno in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 122 (-2).

Mentre 6.014 sono i casi di isolamento domiciliare (-202)

