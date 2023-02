Sono 55 i nuovi casi confermati – nelle ultime 24 ore – di positività al Covid in Sardegna. Registrato anche un decesso.

In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 1596 tamponi.

Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), 173 quelli in area medica (+6). I casi di isolamento domiciliare sono invece 3408 (+63)

La vittima è un uomo di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata