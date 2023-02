Un decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore e 102 nuovi positivi al Covid-19.

Sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dalla Regione in cui si dà conto dei 1.302 tamponi effettuati e processati in totale, tra test molecolari e antigenici.

I casi di isolamento domiciliare sono 3.283, 114 in meno rispetto a ieri. Rimane invariato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva (4), mentre quelli in area medica sono 175 (+111).

Da oggi – informa la Regione – il dato sui ricoverati contiene il numero di tutti i degenti ospedalieri che risultino positivi al test molecolare o all’antigenico e non unicamente delle persone ricoverate per coronavirus.

La vittima è un uomo di 79 anni, residente nella provincia di Nuoro.

