Sono 614 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, e c’è anche un’ulteriore vittima nella zona di competenza della Asl di Sassari ma per la quale non vengono forniti dettagli dalla Regione.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati in totale 1.693.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (dato invariato rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 103 (3 più di ieri).

Infine, 8.037 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 147).

(Unioneonline/s.s.)

