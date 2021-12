Continuano ad aumentare i casi di Covid-119 in Sardegna, dove i nuovi contagi giornalieri arrivano a sfiorare quota 300. Non si registrano nuove vittime, ma crescono i ricoveri in area medica. Con oltre 10 mila test in 24 ore, il tasso di positività si attesta al 2,8%.

Ecco il bollettino diffuso dalle autorità regionali giovedì 16 dicembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 294 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 250, ndr), sulla base di 3673 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10264 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (uno in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 118 (9 in più di ieri).

3506 sono i casi di isolamento domiciliare (162 in più di ieri).

Non si registra alcun decesso (anche ieri nessun vittima, ndr)".

Esattamente un anno fa – il 16 dicembre 2020 – i nuovi casi giornalieri erano 405 e le vittime registrate nelle 24 ore ben 23 (Tutti i dati).

© Riproduzione riservata