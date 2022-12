Ancora in calo il numero dei contagi giornalieri da coronavirus in Sardegna. Nelle ultime 24 ore si registrano 348 casi confermati di positività.

In totale sono stati processati 2.229 tamponi tra molecolari e antigenici.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 5 come ieri, quelli in area medica sono 114 (3 in più).

Mentre 6.320 sono i casi di isolamento domiciliare (- 113).

Non si registrano decessi.

