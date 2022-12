La Sardegna torna a superare i mille contagi giornalieri.

Sono 1.001 per la precisione i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore, 911 dei quali sono stati diagnosticati da antigenico. Sono 4.426 i tamponi processati in totale.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso, quello di una donna di 84 anni residente nel Sud Sardegna.

Scendono a 3 i pazienti in intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Aumentano invece quelli ricoverati in area medica, che sono 98 (+5 nelle ultime 24 ore).

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 6.695, -198 rispetto al dato di ieri.

(Unioneonline/L)

