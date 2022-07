Altri 4 morti in Sardegna e 675 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 1.788.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 13 come ieri; quelli in area medica sono 180 (2 meno di ieri).

Mentre 39.825 sono i casi di isolamento domiciliare (-770).

Le vittime sono una donna di 87 anni e due uomini di 72 e 77, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una persona residente nella provincia di Sassari.

