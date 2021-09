Sono poco più di 50 i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, in costante calo ormai da giorni. Per la prima volta dal 1 agosto, inoltre, il bollettino giornaliero non registra nuove vittime. In aumento però il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, mentre il tasso di positività è attualmente dell’1,9%.

Ecco l’aggiornamento integrale diffuso dalle autorità regionali sabato 18 settembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 55 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2258 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2822 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (2 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 186 (2 in meno rispetto a ieri).

3622 sono i casi di isolamento domiciliare (179 in meno rispetto a ieri).

Non si sono registrati decessi”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata