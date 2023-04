Sono 78 i casi confermati di positività al coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore, e si registra anche un decesso.

I test processati, fra molecolari e antigenici, sono stati 824.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 3 (come ieri), quelli in area medica sono 76 (3 più di ieri). Mentre 3.370 sono i casi di isolamento domiciliare (- 16).

La vittima è un uomo di 69 anni residente in provincia di Nuoro.

