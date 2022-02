Contagi giornalieri di Covid in calo in Sardegna, ma aumenta il numero delle vittime nelle 24 ore rispetto al precedente aggiornamento.

Stabile invece il numero dei pazienti ricoverati, mentre il tasso di positività è oggi del 13,5%.

Ecco il bollettino diffuso dalla Regione domenica 13 febbraio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 1579 (ieri 19.68, ndr)ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1270 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11694 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 409 (come ieri).

33950 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 983).

Si registrano 7 decessi (ieri 4, ndr): 2 uomini di 57 e 63 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 donne di 78, 88 e 90 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 uomo di 81 e una donna di 77 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari”.

