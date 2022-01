Ancora in calo i nuovi contagi Covid in Sardegna, che restano però sopra quota 500 in 24 ore.

Continua invece l’aumento dei pazienti ricoverati negli ospedali e si registra una nuova vittima. Con oltre 6.600 test eseguiti, il tasso di positività nell’Isola si attesta all’8,1%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione lunedì 3 gennaio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 543 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2420 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6637 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (uno in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri).

9444 sono i casi di isolamento domiciliare (328 in più di ieri).

Si registra il decesso di una donna di 73 anni, residente nella provincia di Nuoro”.

Esattamente un anno fa – il 3 gennaio 2021 – il bollettino regionale sull’epidemia registrava 194 nuovi casi positivi e 9 morti in 24 ore (Tutti i dati).

